Gërvalla bashkëbisedon me studentët në Gjakovë – Flasin për vizionin e së ardhmes Me ftesë të Universitetit të Gjakovës, “Fehmi Agani”, Zëvendëskryeministrja dhe Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Republikës së Kosovës, Donika Gërvalla ka mbajtur sot një bashkëbisedim me studentët e Fakultetit të Shkencave Shoqërore, me temë “Kosova: Sfidat, mundësitë dhe vizioni për të ardhmen”. Këtij bashkëbisedimi i parapriu një takim me rektorin e këtij…