Gerrard synon që ta rikthejë Aston Villan në kompeticionet evropiane

Në konferencën e tij të parë për shtyp si shef i Villas përpara ndeshjes së klubit me Brighton të shtunën, ish-trajneri i Rangers tha se ishte një “nder” që mori këtë rol dhe ndihej “jashtëzakonisht krenar” që është një trajner në Premier Ligë.

Detyra e tij e parë do të jetë të korrigjojë formën e dobët të klubit, me trajnerin e tanishëm të Norwich, Dean Smith, që është shkarkuar pas pesë humbjeve radhazi me Villa dy pikë mbi vendet e rënies.

Pas ndeshjeve kundër Crystal Palace (27 nëntor), Manchester City (1 dhjetor) dhe Leicester City (5 dhjetor), legjenda e Liverpool do të udhëtojë në Anfield për t’u përballur me skuadrën e Jurgen Klopp më 11 dhjetor, por Gerrard ishte i shpejtë për të heshtur çdo emocion rreth një kthehet në ish-klubin e tij.

Gerrard tha: “Për sa i përket Liverpool-it, përsëri nuk mendoj se kjo konferencë për shtyp duhet të jetë për ndonjë klub tjetër përveç Aston Villas, mendoj se ne duhet të tregojmë respekt për mbështetësit tanë.

“Mendoj se të gjithë e dinë në mbarë botën se çfarë do të thotë Liverpool për mua, por fokusi im është shumë te Aston Villa. Unë kam thënë se jam ‘all-in’ dhe mund t’u premtoj mbështetësve tanë se është kështu.

“Mendoj se para së gjithash është një moment jashtëzakonisht krenar nga pikëpamja juaj personale, është një nder i vërtetë të jesh menaxher i këtij klubi futbolli.”

Legjenda e Premier Ligës gjithashtu ka theksuar se dalja në Evropë është një nga synimet e klubit të Aston Villas me të si menaxher.

Villa, fitues i Kupës Evropiane në 1981/82 dhe fitues i Superkupës një vit më vonë, për herë të fundit arriti në fazën eliminatore të një gare evropiane për klube në vitin 2009 nën drejtimin e Martin O’Neill, kur ai i udhëhoqi ata në raundin e 32-të të Kupës UEFA.

Ndërsa Gerrard tregoi se përmirësimi i pozicionit të Villa në ligë është prioriteti i tij i parë, trajneri i ri insiston se klubi mund të përmbushë potencialin e tij në një nivel kontinental në të ardhmen.

Ai tha: “Suksesi në futboll ka të bëjë gjithmonë me fitimin e ndeshjeve të futbollit para së gjithash. Për afatgjatë mendoj se klubi do të donte të kthehej në një nivel evropian.

“Unë nuk mendoj se është koha e duhur tani për të vendosur ndonjë datë specifike për këtë, por për mua më e rëndësishmja ka të bëjë me fokusimin në afatin e shkurtër që është Brighton në fundjavë, ne duhet të fillojmë të fitojmë përsëri ndeshje futbolli dhe të lëvizim lart. tabela.

“Ne kemi një lojë sfiduese në fundjavë, kështu që nuk dua të shikoj shumë përpara kësaj, por me lojtarët që kemi në skuadër, ne duhet të jemi më lart se ku jemi.

“Pra, është një hap në një kohë dhe ne kemi nevojë për atë fitore sa më shpejt të jetë e mundur.”