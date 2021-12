Gerrard shpreson se ndeshja ndaj Chelseas do të luhet me orarin e planifikuar

Ndeshja në shtëpi e Villa në Premier Ligë kundër Burnleyt u shty të shtunën, por Gerrard shpreson se ndeshja e ‘Boxing Day’ kundër Chelsea do të vazhdojë.

Kur u pyet për situatën e Covid-it në Villa Park, Gerrard tha: “Nuk e di vërtet sepse po ndryshon çdo orë, ndryshon çdo ditë. Siç e dini, është shumë e paparashikueshme.

“Ne po testojmë çdo ditë, fluksin anësor dhe PCR. Ka ndryshuar në orën e fundit. Nuk e di vërtet se në çfarë pozicioni do të jemi në lojë.

“Për momentin kemi mjaftueshëm për të luajtur dhe pres që ndeshja të vazhdojë. Shpresoj që të vazhdojë. Është një lojë të cilën e presim me shumë padurim. Por për sa i përket pamjes së Covid-it dhe situatës këtu në Villa, po ndryshon çdo ditë, kështu që është shumë e paparashikueshme dhe e vështirë për t’u përballuar”.

Premier Liga njoftoi synimin e saj për të vazhduar me ndeshjet e planifikuara gjatë periudhës së Krishtlindjes, edhe pse kishte 90 raste të konfirmuara me koronavirus midis lojtarëve dhe stafit të regjistruar javën e kaluar – një rekord që nga fillimi i pandemisë.

Ndeshja e Villa kundër Burnley u shty për shkak se Villa kishte më pak se minimumi 14 lojtarë në dispozicion dhe Gerrard e përshkroi situatën si një “makth”.

Ai tha se shpresonte të kthente “dy” lojtarë në kohë për t’u përballur me Chelsean, duke shtuar: “Shpresojmë se nuk do të jemi në atë situatë, por do të kemi nevojë për pak fat, do të na duhen disa rezultate testimi për të shkuar në rrugën tonë.

“Shpresojmë se nuk do të jemi në atë situatë, por nëse jeni, ky është një makth, aq i thjeshtë.

“Ne patëm një situatë në fundjavë ku një nga lojtarët hezitoi të dilte nga makina e tij sepse kishte disa simptoma dhe ai ka një familje të re dhe ju mund ta kuptoni plotësisht pikëpamjen e tij në situatën e tij.

“Fatmirësisht ai u testua më pas dhe ai nuk kishte një situatë, por ai lojtar nuk do të ishte në dispozicion për mua atë ditë dhe këto janë situatat e vogla që njerëzit nuk i shohin”, ka përfunduar Gerrard. /Lajmi.net/