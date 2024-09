Gërmimi për varreza masive në Serbi mbetet sfidë për Kosovën

Edhe 25 vjet pas përfundimit të luftës në Kosovë, ende nuk dihet për fatin e 1595 personave të zhdukur nga forcat serbe. Gërmimet për varreza të reja masive brenda territorit të Serbisë vazhdojnë të jenë sfidë për institucionet e Kosovës. Nga Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur, kanë thënë se gjatë muajve në vazhdim pritet të fillojnë gërmimet në disa lokacione në Serbi.

Për informata për varreza masive, është e nevojshme që institucionet e Kosovës të kenë qasje në arkivat e Serbisë.

Kushtrim Gara, nga Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur, ka thënë për Radio Kosovën se javën që lamë pas në varrezat e veriut të Mitrovicës, që njihen si varrezat myslimane, është hasur në eshtra dhe veshmbathje.

“Është njoftuar Policia e Kosovës dhe sigurisht bashkë me Institutin e Mjekësisë Ligjore dhe në komunikim me Komisionin Qeveritar, kanë dalë në vendin e ngjarjes. Është vlerësuar se këto mbetje mortore janë me interes forenzik. Ky lokacion është në agjendë qysh pas luftës”, tha ai.

Gara sqaroi se në këtë lokacion janë bërë gërmime edhe më parë por në mungesë të informacioneve, gërmimet në varrezat e qyteteve të mëdha mbesin sfiduese.

Ai thotë se nga këto varreza deri më tani janë identifikuar 60 persona. Ndërkohë që do të ketë rikthim edhe njëherë në një lokacion ndërmjet Prizrenit dhe Suharekës.

“Në kohën e luftës ka qenë varrezë primare një lokacion ku forcat serbe kanë varrosur viktimat e disa masakrave në zonën për rreth në zonën e Suharekës dhe Prizrenit”, shtoi ai.

Sipas Kushtrim Garës, përkundër deklaratës së 2 majit të vitit të kaluar për çështjen e personave të zhdukur që si rezultat i dialogut në Bruksel, janë dhënë zotime nga delegacioni serb që të mundësohet qasje në arkivat e Brigadës së 37 të Motorizuar të ushtrisë jugosllave, por një gjë e tillë nuk është zbatuar. Ndërkaq, sfidë mbesin lokacionet në Serbi.

Në lokacionin Kozhlja në mes Novi Pazarit dhe Tutinit priten të bëhen gërmime vlerësuese gjatë këtij muaji.

Deponia e plehrave afër fshatit Kozhle në jugperëndim të Serbisë është një nga lokacionet që, sipas autoriteteve të Kosovës, mund t’i fshehë krimet e kryera nga forcat serbe kundër civilëve shqiptarë në Kosovë, gjatë luftës së viteve 1998/99.