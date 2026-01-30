Gërmime në Skenderaj, gjenden eshtra që dyshohet se i përkasin të zhdukurve gjatë luftës
Gërmime janë kryer dje në fshatin Marinë të Skenderaj. Policia e Kosovës ka njoftuar se nga njësiti për hetimin e personave të zhdukur gjatë luftës në bashkëpunim me IML-në janë bërë gërmime ku janë hasur mbetje të eshtrave që dyshohet se i përkasin njeriut. Mbetjet e eshtrave janë marrë nga njësia e IML-së për ekzaminim./Lajmi.net/
