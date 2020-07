Georgina e Ronaldos ngre temperaturat me pozën në të brendshme rrjetë

Georgina ka pozuar e veshur me të brendshme rrjetë.

Partnerja e Cristiano Ronaldos, Georgina, ditë më parë mori gjithë vëmendjen me disa poza nga shtrati, teksa shihej e veshur me të kuqe dhe po mbante në dorë një trëndafil me po të njëjtën ngjyrë, shkruan lajmi.net.

Tani ajo po vazhdon që vëmendjen ta mbaj drejt vetes pasi edhe në imazhin e fundit të publikuar në Instagram dukej po aq seksi.

Me atlete sportive dhe të brendshme të bardha rrjetë, ajo arriti të marrë shumë komente e pëlqime në këtë rrjet social.

Georgina, derisa po duket seksi, në të njëjtën kohë po reklamon rroba të markave të ndryshme./Lajmi.net/