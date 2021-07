George Clooney tregohet gjentelmen derisa ndihmon gruan e tij të hipë në një varkë

Çifti u bashkua me motrën e Amal Tala dhe nënën Baria Alamuddin për darkë në Grand Hotel Tremezzo me grupin që po kthehej me anije, transmeton lajmi.net.

Duke u siguruar që gruaja e tij nuk u pengua në taket e saj të larta, George, 60 vjeç, zgjati dorën ndërsa Amal, 43, me hijeshi u largua nga skela.

Avokatja e të drejtave të njeriut dukej rrezatuese me një fustan të bardhë dhe një bluzë të çrregullt dhe të hollë me detaje nëpër bel.

Ndërkaq, George ishte më zotëro sa kurrë më parë me një kostum gri të përshtatur që e shoqëroi me një këmishë të bardhë të freskët të veshur me jakë të hapur.

Duke provuar që sensi i modës së Amal funksionon në familje, motra e yllit Tala u mrekullua me një fustan rozë që mburrej me një veshje të tejdukshme të gjatësisë të zbukuruar me lule të kuqe të ndezur.

Ndryshe, George dhe Amal u nisën për në Itali në fillim të kësaj vere për të festuar ditëlindjen e katërt të binjakëve të tyre Ella dhe Alexander./Lajmi.net/