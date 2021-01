George Clooney kujton momentin kur shkoi i dehur në xhirime

George Clooney kujtoi kohën kur erdhi në setin e komedisë së tij romantike më 1996 “One Fine Day”, ndërsa i vinte era e një të dehuri teksa po bisedonte me Michelle Pheiffer, shkruan Daily Mail, transmeton lajmi.net.

59-vjeçari, fitues i çmimit “Oscar” foli haptas në lidhje me ditën e tij të “zhurmshme” në punë dhe një dëmtimi fatkeq në sy, ndërsa po bisedonte me Pheiffer, 62-vjeçe, në seritë e “Variety”, “Actors on Actors”, të mërkurën.

Clooney tha se ai nuk e kishte ndërmend ta bënte një gjë të tillë, por ishte viktimë e një “përzierjeje” në orar.

Në mes të xhirimeve, ai doli për të pirë me një mik dhe u kthye në shtëpi natën vonë dhe jashtëzakonisht i dehur, duke gjetur vetëm një mesazh në makinën e tij, i cili e informonte se duhej të ishte në sheshxhirim herët në mëngjes.

“Unë u zgjova në 5 të mëngjesit”, tha Clooney. “Isha si,” Ndihem mirë “. Pastaj u shikova në pasqyrë dhe isha si: “Oh, unë jam ende i dehur”.

“Kam arritur në set dhe kemi ecur drejt rimorkios dhe unë u ula dhe ti më shikove”, vazhdoi ai. ‘Ti më shkoje, “Çfarë?” Dhe unë isha si, “Nuk e dija se do të punonim sot”. Dhe ti shkoje, “Ju jeni akoma i dehur”.

Aktori tha se u përpoq të vendoste disa sprej në gojë, ngase nuk i largohej era e birrës, teksa me shaka thotë “Nuhasja si një fabrikë pijesh alkoolike”.

Të dy aktorët duket se e kanë kaluar skenën pa shumë telashe, por Clooney më vonë pësoi një dëmtim serioz në sheshxhirimi që e kërcënoi ta ndalonte nga filmimi.

Ai e kishte lënduar syrin, gjë që i kishte shkaktuar pak probleme në xhirime. /Lajmi.net/