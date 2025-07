Genta Ismajli po rikthehet me një bashkëpunim të ri me Luana Vjollcën Dy prej emrave më të njohur të muzikës dhe televizionit shqiptar, Genta Ismajli dhe Luana Vjollca, po përgatisin një surprizë të madhe për fansat e tyre – një bashkëpunim muzikor që pritet të ndezë skenën verore. Lajmin e kanë bërë të ditur vetë artistet përmes rrjeteve sociale, ku kanë ndarë me ndjekësit e tyre në…