Genta Ismajli në bashkëpunim me reperin e famshëm turk?

Genta Ismajli është një ndër këngëtaret e cila ani pse nuk është aktive si më parë, fansat e duan dhe ia pëlqejnë muzikën, shkruan lajmi.net.

Pas një pazue nga suksesi i këngës ‘Zjarr’ duket se Genta është duke përgatitur diçka të madhe.

Në media së fundmi kanë qarkulluar lajme se ajo shumës shpejtë do të vijë në bashkëpunim me reperin e famshëm truk dhe se një pjesë e tekstit të Gentës do të këndohet në gjuhën turke.

Se çfarë po ‘zihet’ dhe se kur do të publikohet kënga mbetet ta marrim vesh shumë shpejtë./Lajmi.net/