Gent Fatalit nuk i nevojiten veturat luksoze, ja me çka shëtit të dashurën

Gent Fatali dhe Rozafa Zefi janë një prej çifteve më simpatike të estradës shqiptare, ata po kalojnë momentet më të mira në lidhjen e tyre, shkruan lajmi.net.

Së fundmi reperi ka publikuar një fotografi ku shihen bashkë me të dashurën në një traktor dhe i bashkëngjiti edhe këtë shkrim: “M’tha Rozafa nese nuk vjen me m’mar me traktor, ma mire mos hajde hic… so yea”.

Ndërsa, sa i përket jetës artistike Genti javë më parë kishte publikuar projektin e tij të fundit që titullohet ‘Pak më afër’ dhe numëron më shumë se gjysmë milion klikime në Youtube. /Lajmi.net/