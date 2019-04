Gent Cakaj takon homologen e tij austriake

Ministri i Jashtëm i Shqipërisë, në detyrë, Gent Cakaj, ka zhvilluar sot vizitë njëditore në Austri.

Ai në Vjenë ka takuar homologen e tij austriake Karin Kneissl, me të cilën kanë diskutuar rreth rëndësisë gjeostrategjike për Bashkimin Europian.

”Mirë se erdhët në Vjenë, ministër i Jashtëm i Shqipërsië, në detyrë, Gent Cakaj. Ishtë kënaqësi të bisedonim për novelistët europianë si Stefan Zweig. Europa Juglindore është me rëndësi gjeostrategjike për Bashkimin Europian dhe një pjesë përbërëse e Europës. Ne nuk duhet të lëmë vakume atje”, shprehet Kneissl pas takimit që pati me Cakajn

Welcome to Vienna, Acting Foreign Minister @CakajGent of #Albania! Very much enjoyed our conversation on European novelists such as Stefan Zweig. South East Europe is of geostrategic significance for the EU and a constituent part of #Europe. We must not leave a vacuum there. pic.twitter.com/puVkjbdops

