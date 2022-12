Gënjen publikisht Vuçiq: Trajkoviq u ndalua për dy orë

Presidenti serb, Aleksandër Vuçiq ka gënjyer publikisht për Rada Trajkoviq duke thënë se u ndalua vetëm 2 orë në vendkalimin kufitar në Merdare, e që thotë se ishte në përputhje me ligjin.

“Arrestojnë njerëz që nuk janë as fajtor e as fajtor, i keqtrajtojnë dhe nuk u japin ilaçe, por problemi është nëse dikush ka një orë apo dy duke pritur diku dhe gjithçka është në përputhje me ligjin… E thonë se është një gabim i tmerrshëm dhe një shkatërrim i madh i demokracisë, që këshilltarja e Kurtit po e priste në vendkalimin administrativ”, tha sot presidenti serb, shkruan Kossev.

Pasi Rada Trajkoviq, këshilltare e ministrit të Kosovës për Komunitete dhe Kthim, njoftoi se ajo ishte ndaluar nga policia serbe në vendkalimin në Merdare për gati 24 orë dhe se më pas ishte shtruar në spital për shkak të gjendjes së saj të përkeqësuar, Vuçiq, duke mos përmendur emra konkretisht tha sot se “nuk ka pasur një të panjohur që nuk e ka telefonuar për shkak të ‘këshilltarres së Kurtit’”, i cili, thotë ai, është mbajtur vetëm për dy orë.

Ndryshe, Trajkoviq sot në Tëitter ka njoftuar se sot në mëngjes ka dalë nga spitali për trajtim në shtëpi dhe se gjendja e saj është stabile.

“Thonë – është gabim i tmerrshëm dhe shkatërrim i madh i demokracisë, që këshilltarja e Kurtit ose dikush që përfaqëson interesat e tyre, e jo interesat e vendit dhe popullit të saj, ka pritur në vendkalimin administrativ dy orë”, tha Vuçiq.

“Shtetin e Serbisë nuk do t’ju japim për asgjë në botë, mos e ëndërroni këtë, nuk do ta merrni kurrë. Vendi i Serbisë është i qytetarëve të saj dhe këtij kombi”, tha Vuçiq.

Në të njëjtën kohë, ai tha se serbët në Kosovë “e dinë se 17 marsi 2004 nuk do të ndodhë më, se ne nuk do të ikim jashtë shtetit dhe se sado e vështirë të jetë, ne do të jemi me popullin tonë”.