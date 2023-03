Genci Shala do ta përfaqësojë Kosovën në video-lojën eFootball Në turneun vendor të mbajtur në video-lojën eFootball, organizuar nga Federata eSports Kosova, Genci “Genci45” Shala ka arritur të dalë fitues. Tani Genci do ta përfaqësoj Kosovën në garat rajonale të eFootball, si dhe do të ketë mundësi që të behet pjesë e Kampionatit Botëror në Iasi, Rumani. Në këtë turne garuan shumë lojtar nga…