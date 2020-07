Genci i bën dedikim romantik Enit me rastin e ditëlindjes

View this post on Instagram

Urime ditelindjen dashuria ime. Uroj te kesh jete te gjate dhe te lumtur. Ne cdo dite qe hapet para nesh, do te mundohem ta mbaj buzeqeshjen ne fytyren tende. Une qe ta njoh miresine nuk gjej fjale per te pershkruar, sepse cdo fjale me duket e varfer. Je njeri i mire, qe edhe mua me ben njeri me te mire. Te uroj te shkelqesh ne jete, sikurse yjet larte. Me shume ndjenje e dashuri une do te jem prane teje, ne dite me diell e stuhi. Goten lart ❤. Gezuar