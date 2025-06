Genc Prelvukaj për Kurtin e Bahtirin: Adoleshentë që nuk rriten kurrë

Genc Prelvukaj, anëtar i Partisë Demokratike të Kosovës, përmes një postimi ka kritikuar të parin e Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, si dhe deputetin e kësaj partie, Agim Bahtiri, duke thënë se ‘‘për këtë nivel’’, s’ka rëndësi pse bota është në flakë, duke i cilësuar të dy si ‘‘adoleshentë që nuk rriten kurrë’’.

Prelvukaj ka shkruar edhe se Kurti s’merr vesh nga hallet e punëtorëve, dhe se, i njëjti s’ka asnjë grimcë zotësie për ta kuptuar që asnjë kompani serioze e jashtme nuk investon në Kosovë.

‘‘Këta njerëz nuk kanë aftësi për ta lexuar as zotësinë dhe as paditurinë tek individi. Për këtë arsye nga qindra njerëz të aftë që ka shoqëria shqiptare, i veshin me pushtet njerëz si Gërvalla, Bahtiri, Peci, Haxhiu, Bislimi apo Murati’’, ka shkruar ai mes tjerash.

Ai ka shkruar edhe se Kurti e Bahtiri që ndajnë nivel e antivlera të përbashkëta, një ditë kanë për të ikur nga pushteti, porse dëmet që do të ia lënë shtetit e shoqërisë do t’i vuajë secili fëmijë i lindur nesër.

Postimi:

Për këtë nivel, nuk ka rëndësi pse bota është në flakë dhe në çdo sekondë rrethanat mund të marrin për mbrapshtë.

Nuk merziten pse ua neverisin brezave të rinj shtetin dhe ua vrasin dashurinë për atdheun për inate personale. Adoleshentë që nuk rriten kurrë.

Këta njerëz me arsimim minimal, nuk merziten pse e kanë hedhur shtetin në humnerë, duke e rrënuar shkallazi çdo segment të tij.

Ky në të majtë nuk merr vesh nga hallet e punëtorëve sepse nuk ka punuar kurrë. Nuk ka asnjë grimcë zotësie për ta kuptuar se asnjë kompani serioze e jashtme nuk investon në Kosovë kur nga drejtuesit e shtetit sulmohen operatorët ekonomikë vendorë.

Kokëfortësia e tyre shkon deri në atë pikë sa që 35 herë e turpërojnë shtetin, duke e futur në rubrikat e humorit në mediat ndërkombëtare. Duke i shkuar për shtati propagandës historike serbe që shqiptarët nuk kanë aftësi për të bërë e mbajtur shtet.

Në opozitë kanë abuzuar me idenë e bashkimit kombëtar, derisa me ardhjen në pushtet, ia kanë futur dy këmbët në dhe idesë duke e banalizuar tërësisht.

Sikurse etërit e tyre me yll të kuq, tek të helmuarit nga dogma e tyre kanë krijuar neveri ndaj shtetit shqiptar dhe në disa raste edhe ndaj vetë mjediseve politike që na ndihmuan dikur.

Në kërkim të krediteve historike që smund ti kenë kurrë, i bënë pikë e pesë shqiptarët në Maqedoni. Disa prej tyre më në fund i thirrën mendjës, duke pohuar se situata atje pas intervenimit të Kurtit është tejet e rëndë.

Kurrë nuk janë çliruar nga petku jugosllav, duke krijuar narrativë ndaj krerëve të luftës, sikurse bënë etërit e tyre ndaj Ballit, NDSH-së, apo LDP-së.

Këta njerëz nuk kanë aftësi për ta lexuar as zotësinë dhe as paditurinë tek individi. Për këtë arsye nga qindra njerëz të aftë që ka shoqëria shqiptare, i veshin me pushtet njerëz si Gërvalla, Bahtiri, Peci, Haxhiu, Bislimi apo Murati.

Pa formim adekuat, ky formacion nuk ka as konsistencë politike. Nuk kanë lënë asnjë parim pa e braktisur. Shoqëria jonë nuk ka parë mashtrues më të mëdhenj.

Për vite të tëra kanë lansuar informata të pasakta duke demonizuar shumë njerëz të ndershëm e patriotë. Me ardhjen në pushtet kanë vënë rekord korrupsioni e hajdutërie.

Njerëz si këta në foto, që ndajnë nivel e antivlera të përbashkëta, një ditë kanë për të ikur nga pushteti, por turpin dhe dëmët që do ti lënë shtetit e shoqërisë do ti vuajë secili fëmijë i lindur nesër.