Genc Nuzës i besohet derbi i javës në Superligë, këto janë delegimet e plota

Superliga e Kosovës në futboll rikthehet këtë fundjavë me ndeshjet e javës së 26-të kampionale.

Drita dhe Ballkani, dy skuadrat rivale në garë për titull të kampionit do të luajnë në udhëtim këtë xhiro, shkruan lajmi.net.

Kryendeshja do të zhvillohet në Anamoravë me Gjilanin që i bën nikoqir Llapit. Këtë përballje e gjykon Genc Nuza me dy ndihmësit e tij, Fatlum Berisha dhe Bujar Selimaj.

Liderja Drita viziton stadiumin “Liman Gegaj” për t’u ndeshur me Malishevën. Gjyqtar kryesor do të jetë Dardan Çaka me dy asistentët Drilon Rexhepi dhe Altin Zhegrova.

Ballkanin e pret takim i vështirë te Ferizaji në formë. Gramos Shala është gjyqtar kryesor në këtë takim. Besnik Morina dhe Alban Ejupi janë ndihmësit.

Delegimet e plota: