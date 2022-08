Genc Nuza ndan drejtësinë në ndeshjen e Ligës së Konferencës Ndeshja e rrethit të tretë në Ligën e Konferencës, RFS – Hibernians, do të drejtohet nga gjyqtarët kosovarë. Është Genc Nuza, ai, i cili do ta ndajë drejtësinë në këtë duel, e të cilit do t’i asistojnë Fatlum Berisha dhe Bujar Selimaj, teksa gjyqtar i katërt do të jetë Mervan Bejtullahu, transmeton lajmi.net. Ky takim…