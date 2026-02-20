Genc Ninomi emërohet zëvendësministër i Drejtësisë
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka emëruar Genc Nimonin në pozitën e zëvendësministrit të parë të Drejtësisë. “Gjatë mandatit të kaluar, z. Nimoni ka shërbyer si Shefi i Kabinetit të ministres së Drejtësisë”, thuhet në njoftim. Kryeministri Kurti e uroi z. Nimoni për detyrën dhe i dëshiroi suksese në përmbushjen e përgjegjësive e tij./Lajmi.net/
