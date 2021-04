Geci: Në vitin 1993 në odën e Osmanit i kemi hangër 2 qengja e i kemi pi dy gajbe birra, aty ka qenë edhe Adem Jashari

Në Facebook, ai ka publikuar një video, derisa ka thënë se e kujton mirë vitin 1993 kur kanë qenë në odë të Osman Gecit.

“Ne luftëtarët e lirisë shpesh kemi përcjell hoxhën deri në Xhami për me i fal taravit, kemi shku me falë Bajramin, kemi pi birra,kemi pi raki, kemi ngrënë mish qengji, kemi gjuajt edhe derra të egër. E kujtoj mirë në vitin 1993, kur ka hy në odë të re Osman Geci, unë sapo u ktheva nga Gjermania dhe ua kam dërgua dy qengja të pjekur”, ka shkruar Geci.

Geci tutje ka thënë se në këtë ndjejë ku I pranishëm ishte edhe Adem Jashari kishin pirë “gajbe me birra”.

“Kemi pi dy gajbe birra, aty ka qenë Adem Jashari, Hamëz Jashari, Fadil Kodra, Zenun Kodra, Nuradin Lushtaku , Xhevahir Geci, Rrustem dhe Hetem Geci , bile ka ora 2 e mëngjesit ka qenë…kur unë ua kam dërgu në odë te Osmanit edhe një qengj të pjekur, këta që i përmenda më lartë mund ta shpjegojnë se pse ua kam dërgua dy qengja ndoshta ka dikush që e mban mend këtë storie. Thjeshtë ne luftetarët e lirisë kemi qenë shqiptarë dhe e kemi ditur se pa atëdhe nuk ka fe. Shpesh Hamëza e citonte Pashko Vasën. “Mos të shkojmë në kisha e xhamia, se sa të jemi në luftë me Serbi, feja e shiptarit është ShQIPTARIA.” Ps Kur po flasin disa për Adem Jasharin me i nal nuk po mundet njeri çka me ba”, ka thënë ai.