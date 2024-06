Geci: LVV dhe PDK janë një brum, thotë se edhe janë “fejuar” Ish-deputeti, Gani Geci i ftuar në “Debat Plus”, në RTV Dukagjini, ka folur për bisedën telefonike të Mimoza Kusari-Lilës me Milan Radojçiqin. “LVV dhe PDK janë një brum, janë një brum edhe sa i përket këtyre bisedave me Radoojçiqin ose me pjesën veriore ose edhe me LPK-në sepse e kanë si brum LPK-në,” tha Geci.…