Geci i përgjigjet Dugollit: Prodhimi më i suksesshëm i yni është por*** të ftohta

Deklarata e Dugollit kishte ardhë pasi Ambasada Amerikane e quajti të ngutshëm veprimin e Vetëvendosjes për shkarkimin e Bordit të RTK-së.

Por, deputetit të VV-së i është përgjigjur Geci me anë të një komenti, duke treguar se cili është ‘prodhimi’ ynë më i suksesshëm.

“Po more na kemi armë Berthamore na jemi ma të fort se Izrale prandaj jemi Sovran . Prodhojmi me i suksesshëm i yni eshtë pordhë të ftofta. Në fshatin tonë e kemi ni fabrik te ujrave te zeza dhe analizat qe i ka ba Zvicra kan dal se plehu per lula që prodhohet aty nuk mun te perdoret sepse ne ham veq speca te djeks edhe m…. e kemi te lig”, thuhet në komentin e Gani Gecit.

Ndaj deklaratës së Dugollit kishte reaguar edhe Besian Mustafa i LDK-së, duke iu drejtuar me pyetjen “‘Pse s’i thoshe Amerikës më 1999’ën ‘kthej aeroplanat n’shpi se jemi sovran”.

Kujtojmë se Bordi i RTK-së është shkrakuar dje (e enjte) në seancën plenare të Kuvendit të Kosovës. /Lajmi.net/