Gecaj reagon për marrëveshjen AAK–VV në Junik: Koalicion i luftës hibride

Bajram Gecaj nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka reaguar pas marrëveshjes së arritur ndërmjet kandidatit të AAK-së për kreytar të Junikut, Agron Kuçi dhe kandidatit të Vetëvendosjes, Jetmir Tofaj. Ai thotë se kjo marrëveshje tregon qartë se për AAK-në nuk është problem të bashkëpunojë me “produktet e luftës hibride të armiqve tanë”, derisa e quan…

Lajme

29/10/2025 10:24

Bajram Gecaj nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka reaguar pas marrëveshjes së arritur ndërmjet kandidatit të AAK-së për kreytar të Junikut, Agron Kuçi dhe kandidatit të Vetëvendosjes, Jetmir Tofaj.

Ai thotë se kjo marrëveshje tregon qartë se për AAK-në nuk është problem të bashkëpunojë me “produktet e luftës hibride të armiqve tanë”, derisa e quan këtë koalicon “të luftës hibride”.

“Çfarë po i mungon kësaj fotografie? Albini në të majtë, Ramushi në të djathtë — secili me nga një gaz lotsjellës në dorë dhe me grushtin komunist afër kokës. Një skenë që do ta simbolizonte më së miri “bashkimin e luftës hibride.” Të dielën, Ramush Haradinaj e quajti Albin Kurtin “produkt të luftës hibride të armiqve tanë.” Vetëm një ditë më pas, ashtu si gjatë Qeverisë Mustafa, u bashkuan sërish — për interesa të ngushta personale e grupore. Kjo është jo vetëm jologjike, por edhe hipokrizi e kulluar: si mund të quash dikë “produkt të armiqve” dhe në të njëjtën frymë të nënshkruash marrëveshje politike me të?

Kurti i kishte ofruar bashkëpunim në nivelin qendrorë vetëm LDK-së dhe NISMA-s. LDK-ja refuzoi — për arsye parimore dhe politike — sepse nuk bashkëpunon me ata që shpallen “tradhëtarë” nga vetë Ramushi. NISMA e provoi dhe doli e lagur nga përvoja. Por a do ta refuzonin PDK-ja apo AAK-ja një ofertë të tillë? Marrëveshja e Junikut — dhe duket se së shpejti edhe ajo e Pejës — tregojnë qartë se për AAK-në nuk është problem të bashkëpunojë me “produktet e luftës hibride të armiqve tanë”, thotë Gecaj.

Ai përmend se megjithatë, junikasit e dinë mirë se kush e udhëheq pastër interesin qytetar, Ruzhdi Shehu.

“Por junikasit e dinë më mirë. Ata kanë parime, kujtesë dhe dinjitet. E dinë kush ka punuar për Junikun, e kush ka qenë aty në çdo fazë të zhvillimit të tij. E dinë se kush e udhëheqë Junikun me interesin e pastër qytetar — dhe kush për interesa të importuara nga Deçani e selitë e “brigadave të kuqe.” Në fletëvotim mund të ketë dy emra, por në të vërtetë është vetëm një që përfaqëson Junikun, dinjitetin dhe zhvillimin e tij: Ruzhdi Shehu. Më 9 Nëntor: VOTO Lidhja Demokratike e Kosovës 113 VOTO Ruzhdi Shehun për Kryetar të Junikut”, thotë ai.

Artikuj të ngjashëm

October 29, 2025

Maliqi: Të krijohet qeveri tranzitore, për ta parandaluar mbetjen më tej...

October 29, 2025

Dy vite burgim dhe një mijë euro gjobë, ndaj një të...

October 29, 2025

Aksident trafiku në rrugën Prishtinë-Gjilan, përfshihen disa automjete

October 29, 2025

Trump do të ulë tarifën për fentanilin ndaj Kinës dhe pret...

October 29, 2025

Kurti në Paris flet se si “Kosova luftoi korrupsionin, e pati...

Lajme të fundit

Maliqi: Të krijohet qeveri tranzitore, për ta parandaluar...

Dy vite burgim dhe një mijë euro gjobë,...

Aksident trafiku në rrugën Prishtinë-Gjilan, përfshihen disa automjete

Trump do të ulë tarifën për fentanilin ndaj...