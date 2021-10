Geasy, Xhensila dhe reperi tjetër i njohur për publikun shqiptar, Majk po sjellin bashkëpunimin muzikor së shpejti, shkruan lajmi.net.

Kënga do të titullohet “Mëkati jem” dhe do të jetë e vizualizuar me videoklip.

Të mërkurën më datë 20, në ora 18:00 projekti i ri muzikor do të lansohet në Youtube me videoklip, pjesë nga i cili u publikuan në rrjete sociale të treshes së njohur./Lajmi.net/