Gazmend Muhaxheri i ka fituar votat por thotë se s’bëhet deputet: Kam kandidu për me rritë votën e partisë Kryetari i Pejës, Gazmend Muhaxheri, ka siguruar mandatin e deputetit të Kuvendit të Kosovës, por ka konfirmuar se nuk do të jetë pjesë e Kuvendit. Ai tha se ka kandiduar vetëm për ta rritur votën e partisë. “Kam kandidu për me rritë votën e partisë dhe nuk shkoj deputet”, tha Muhaxheri për ATV. Ndryshe nga…