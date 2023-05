Gazetarja ukrainase Olha Priadko strehohet në Kosovë bashkë me djalin e saj Gazetarja Olha Priadko u strehua sot në Kosovë, në kuadër të programit “Journalists in Residence – Kosovo”. Ajo erdhi bashkë me djalin e saj, Yaroslav Tkachenko. Priadko u mirëprit në aeroport nga kryetari i Bordit të AGK-së, Xhemajl Rexha, dhe zyrtarja ligjore e ECPMF-së, Flutura Kusari. Nga programi “Journalists in Residence – Kosovo”, përfitojnë gazetarët…