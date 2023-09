Gazetarja pranon “direktivat” e Kurtit, del t’i falënderojë zyrtarët policorë Kryeministri Kurti, në një paraqitje para gazetarëve pas ngjarjeve në veri kishte thënë se duhet falënderuar zyrtarët policorë pas aksionit fenomenal. Dhe me të dëgjuar këtë, njëra prej gazetareve të lajmi.net, Arjanitë Osmani mori mundin dhe bëri një gjë të tillë. Para se t’i falënderojë, ajo me patjetër se foli edhe me qytetarë të shumtë…