Gazetarja e RTK-së pasi zëdhënësi i qeverisë Kurti ua ‘kputi’ shpresat për pagë: Mjerim

Lajme

14/08/2025 22:30

Gazetarja e RTK-së, Fitore Rexhepi ka reaguar për situatën e rëndë financiare në televizionin public, kur po hyjmë në ditën e 15-të të muajit gusht, e punëtorët e RTK-së ende nuk kanë marë pagat e tyre.

Zëdhënësi i qeverisë, Përparim Kryeziu, duke gënjyer ua la fajin partive opozitare për situatën.

Gazetarja Rexhepi e ka quajtur “mjerim” situatën Brenda RTK-së:

“Mjerim! Sot mbi 700 punetore te RTK-se jane bere mish per top!”, shkroi ajo./lajmi.net/

