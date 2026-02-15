Gazetarja Avdiu largohet nga puna në RTK, në muajin e pestë të shtatëzënisë: Nuk pranova të lexoja një tekst që lavdonte Bashën
Gazetarja Edina Avdiu, është gazetarja e radhës që u largua nga puna në RTK, e që thotë se u largua nga pushteti. Ajo ka thënë se disa javë më parë, administrata e RTK-së e ka njoftuar se nuk do t’i vazhdohet kontrata e rregullt e saj e punës, për çka ka thënë se ky vendim…
Lajme
Gazetarja Edina Avdiu, është gazetarja e radhës që u largua nga puna në RTK, e që thotë se u largua nga pushteti.
Ajo ka thënë se disa javë më parë, administrata e RTK-së e ka njoftuar se nuk do t’i vazhdohet kontrata e rregullt e saj e punës, për çka ka thënë se ky vendim ka ardhur pavarësisht se kishte vlerësime vjetor embi mesatare nga redaktoret e lajmeve, dhe nuk e kishte asnjë vërejtje.
Ajo ka thënë se nga puna e ka larguar u.d i kryeredaktorit, Blerim haxhiuj që ka thënë se edhe muaj më parë ka nisur procedura disiplinore ndaj saj, por që i janë kthyer mbrapshtë.
“”KOMISIONI AD HOC I RADIOTELEVIZIONIT TË KOSOVËS, në takimin e mbajtur
më 09.10.2025, mori këtë:
VENDIM
- Aprovohet si e bazuar në tërësi ankesa me nr.1773/25 datë 22.09.2025 e palës ankuese Edina
Avdiu, e sistemuar në vendin e punës – Gazetare 1.
ll Shfuqizohet vendimi 1726/25 i datës 11.09.2025, me të cilin të
punësuarës Edina Avdiu i është shqiptuar masa e lehtë disiplinore “Verejtje me shkrim””, ka thënë Avdiu se thuhej në atë vendi,
Avdiu ka thënë se në kohën kur është larguar nga puna, është në muajin e pestë të shtatzanisë, e për çka ka thënë se eprorët e saj ishin në dijeni.
“Arsyetim as vendim nuk mu percoll, POR arsyet qe dihen jane se; Ne keto 3 vite angazhimi ne transmetuesin publik, partise ne pushtet nuk i konvenonte as kur e mbaja mikrofonin ne dore e beja pyetje, as kur e lshoja ne toke, ndaj vendosen qe te ma merrnin nga dora. Ne te dy rastet u ftova nga u.d kryeredaktori i cili me thoshte se presioni nga partia ne pushtet eshte i madh, presion qe i erdhi ne zarf me 200 mijeshen nga Qeveria, nderkohe qe pyetja ime per kryeministrin ishte, pse nuk kam rroge? Presion u provua te ushtrohej edhe ndaj meje si gazetare, natyrisht jo direkt nga partia, por permes veglave te tyre brenda RTK-se, ne pozita te redaktoreve”, ka thënë Avdiu.
Ajo ka rrëfyer edhe për presionin, censurën dhe mbledhjet që ka thënë se ishin të besdisshme në mëngjes, pasi siç ka thënë Avdiu, temat refuzoheshin se nuk i konvenonin partisë në pushtet.
“Ndikimi i partise ne pushtet, ne Dhomen e Lajmeve po ndihej aq fort, sa ‘erdhi dita’ qe gazetaret gezoheshim nese nje dite shpetonim pa na u dhene ndonje detyre e ketij lloji (lexo propagande). Ne keto rrethana, qe per te qene reale, nuk ishin te tilla kur une fillova punen, arrita te realizoj 803 kronika, e qindra lidhje direkte. Por puna me e madhe qe kam bere, mendoj une, jane kronikat qe s’i kam bere, tekstet qe s’i kam lexuar”, ka shtuar Avdiu.
Ajo ka treguar gjithashtu, se arsyeja pse u largua nga puna ishte pasi në ditën e zgjedhjes së Dimal Bashës kryeparlamentar, iu dha urdhër nga redaktorja që ta lexonte një tekst ku lavdëronte e ngritte në qiell Bashën.
“Insistimi ishte qe thjeshte ta lexoja, pa bere pyetje dhe pa mu pergjigjur se kush ishte autori. Natyrisht se une refuzova ta lexoja kete tekst me cilesime e joprofesional per edicionin qendror te lajmeve. Sidoqofte, meqe kam punuar e jam angazhuar vetem per interesin e publikut, po e le ne rubriken e komenteve, tekstin e asaj dite, qe publiku ta lexoj dhe kuptoj; pse une nuk jam me pjese e televizionit publik te Kosoves”, ka shtuar Avdiu. /Lajmi.net/
Teksti që Avdiu ka thënë se iu dha të lexonte:
Postimi i plotë: