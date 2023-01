Gazetari slloven: Rasti i Martin Berishajt mund të çojë në rënien e Qeverisë sllovene

Bojan Pozar, gazetar slloven, thotë se afera në të cilën është i përfshirë ambasadori i Kosovës në Kroaci, Martin Berishaj, mund të çojë në rënien e Qeverisë Sllovene.

Sipas tij, duke pasur parasysh se çështjet e GEN-it dhe GOLOB, tashmë janë duke u hetuar nga Prokuroria e Shtetit të Sllovenisë, do të ketë, ose të paktën duhet të ketë, një shkëmbim informacioni ndërmjet autoriteteve kompetente të Sllovenisë dhe Kosovës, transmeton lajmi.net.

“Është e vështirë të thuhet nëse Qeveria e Kosovës mund të bjerë për shkak të kësaj, sepse nuk di sa duhet për skenën politike në Kosovë, por sa i përket Sllovenisë, kjo mundësi definitivisht ekziston. Megjithatë, mediat sllovene, kryesisht favorizuese për Robert Golob, ende po i fshehin publikut slloven informacione për aferën Gen-I Ballkanike, sepse ata ende heshtin për të, por kjo nuk mund të zgjasë përgjithmonë”, thotë Pozar, i cili njihet si një ndër gazetarët më të mirë investigativ në Slloveni.

Ai madje flet edhe për pretendimet e opozitës në Kosovë dhe akuzat tjera se GEN-i, ka dhënë miliona euro për fushatën e Vetëvendosjes.

“Sipas informacioneve të publikuara deri më tani, praktikisht është fakt. Por tani i takon organeve kompetente të vërtetojnë apo të përgënjeshtrojnë atë që kanë shkruar mediat”.

Pozhar beson se nëse për aferën e lartpërmendur do të ketë ndjekje penale, nëse në bankën e të akuzuarve do të jetë vetëm ambasadori i Kosovës në Kroaci apo do të ketë politikanë të tjerë nga Sllovenia dhe Kosova, “është vendimtare nëse Berishaj do të flasë apo jo”. /Lajmi.net/