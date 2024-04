Gazetari Mehmetaj tha se babai i Zëdhënësit të Qeverisë ishte polic serb, Kryeziu paralajmëron padi

Zëdhënësi i Qeverisë, Përparim Kryeziu sot ka paralajmëruar padi ndaj gazetarit Lirim Mehmetaj i cili sipas tij ka shpifur se babai i Kryeziut ishte polic serb.

Ditë më parë, një një postim në profilin e tij, gazetari Mehmetaj e ka quajtur Kryeziun si “i biri i policit të Serbisë”.

Por, kësaj radhe Kryeziu thotë se nuk do ta injorojë Mehmetajn por me të njëjtin do të ballafaqohet në gjykatë.

“Fillimisht pata vendosur që ta injoroj. Por, jo edhe kësaj radhe. Kjo është të paktën hera e tretë që kryeredaktori i portalit Albanian Post, Lirim Mehmetaj përmes shpifjeve përpiqet që të njollosë emrin tim dhe të familjes sime”, thuhet në reagimin e Kryeziut.

Ai thotë se “përpjekjet për të sulmuar dhe njollosur familjen time mbi baza të shpifjes me qëllim linçimin publik, nuk janë normale dhe janë të papranueshme në demokraci”.

Reagimi i plotë i Përparim Kryeziut, dhe më poshtë mund të lexoni edhe postimin e Lirim Mehmetaj.

Postimi i plotë: