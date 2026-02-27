Gazetari Martens: Kurti në 2023 kërkoi anëtarësimin në Tregun Evropian si hap para hyrjes në BE
Gazetari i gazetës gjermane “FAZ”, Michael Martens, përmes një postimi në rrjetin social ‘’X’’, ka thënë se edhe kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, e kishte ‘’mbrojtur’’ idenë e anëtarësimit të vendeve të Ballkanit në Tregun Evropian.
Marten thekson se këtë Kurti e kishte bërë në vitin 2023, para kryeministrit shqiptar Edi Rama, dhe presidentit serb Aleksandar Vuçiq.
‘’Ideja se anëtarësimi në tregun e vetëm evropian është thelbësor për vendet kandidate që nuk do të lejohen të anëtarësohen në BE në të ardhmen e parashikueshme nuk është e re në mesin e politikanëve. Para Edi Rama dhe Aleksandar Vučić sot në Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), këtë ide e kishte mbrojtur Albin Kurti në vitin 2023’’, ka shkruar Martens.
Ndryshe, në një postim të mëhershëm, gazetari gjerman i ka bërë një analizë opinionit të përbashkët të shkruar nga Rama e Vuçiq, të cilët kanë argumentuar për anëtarësimin e vendeve ballkanike në tregun europian dhe shengen.