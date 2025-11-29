Gazetari kroat Margetiç thotë se Vuçiq ishte i përfshirë në vrasjet e ndodhura me snajper në Sarajevë: Ishte organizatori
Gazetari Domagoj Margetiç ka folur ekskluzivisht për Balkan Talks në Euronews Albania, mbi shkrimin investigativ për përfshirjen e presidentit serb Aleksandër Vuçiç në një grup snajperistësh gjatë viteve të luftës në Bosnje e Hercegovinë.
Ai ka dhënë detaje dhe dëshmi nga hetimi, që tregojnë lidhjen e Vuçiç me këtë grup.
“Në afërsi të Sarajevës, udhëhiqeshin nga njerëz të një njësie paraushtarake, të cilët kishin leje kalimi nga institucionet serbe. Dhe ajo që dimë tani, dhe çfarë zbulova është se Vuçiç ishte një nga ata që shoqëronte të ashtuquajturit ‘klientë’, dhe Vuçiç mbante një badge të shërbimeve sekrete serbe, ndërsa vazhdonte kalimin. Mirko Blagojević ishte kreu i kësaj njësie paraushtarake dhe ai ka thënë se Vuçiç ishte ai që shoqëronte njerëzit dhe mundësonte lëvizjen e tyre. Ata shkonin nga lokaliteti Ipale tek varrezat hibraike, deri sa kalonin turistët. Shumica e dëshmive të mia mbi këtë hetim janë nga pala paraushtarake serbe, kam folur me eksponentë dhe ish-ekspozentë të Bonsjes, që po ashtu kanë konfirmuar se Vuçiç ka qenë aty. Kam takuar njerëz të njësisë paraushtarake serbe që më konfirmuan se ky ‘safari’ drejtohej nga Sllavko Aleksic dhe Vuçiç ishte pjesë e kësaj njësie. Pra, shumica e informacioneve vijnë nga ushtarët. Nëse e keni parë artikullin tim, unë nuk kam përmendur Serbinë dhe qytetarët serbë, por ata që kanë marrë pjesë.”, ka deklaruar Margetiç.