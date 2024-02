Gazetari ia arrin qëllimit, personi i pastrehë niset me nënën e tij për në Gjermani Ardiani, të cilin e keni njohur si personi i pastrehë në Prishtinë tani është bashkuar me nënën e tij. Gazetari i lajmi.net Oqean Dërmaku tash e një kohë është marrë me rastin e tij deri sa e ka takuar edhe me nënën e tij, Sanien e cila jeton në Gjermani. Pas shumë vështirësish, Ardiani është…