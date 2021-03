Gazetari i WSJ-së i reagon Ischinger-it: Shqetësimi i Grenellit është me të drejtë

Gazetari i së përditshmes amerikane ‘Wall Street Jounal’, Laurence Norman, i ka replikuar ish-diplomati gjerman, Wolfgang Ischinger, duke i thënë se shqetësimi i Richard Grenell është me të drejtë, lidhur me deklarimet e kryetarit të Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, për, siç e quan ai, “referendumin për bashkim me Shqipërinë”.