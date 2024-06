Gazetari Buzhala jep arsyet se përse publikoi bisedën telefonike të Kusari Lilës me terroristin Radojçiq Gazetari Berat Buzhala tha në Pressing në T7 se nuk është çështje e dëmtimit të reputacionit të Qeverisë publikimi i bisedës mes shefes së grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Mimoza Kusari-Lila dhe Milan Radoiçiq, Buzhala tha se njëjtë do të vepronte me publikim edhe për qeveritë e kaluara. Ai tha se pushteti po genjën, sa…