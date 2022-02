Gazetari britanik në Kiev tregon çfarë ndodhi në hotelin e tij kur po paralajmërohej luftë në Ukrainë

Ai nëpërmjet një postimi në Twitter ka treguar një moment qesharak që i ka ndodhur në hotelin ku po qëndron.

Walker tha se në dhomën ngjitur tij në hotelin ku po qëndron një çift po bënin seks të zhurmshëm pavarësisht paralajmërimeve për luftë.

“Pavarësisht paralajmërimeve të SHBA-së për një pushtim të afërt rus, çifti që po qëndronte në dhomën e hotelit ngjitur me timen vazhdoi të bënte seks jashtëzakonisht të zhurmshëm ndërsa unë përpiqesha të shkruaja historinë time”, tha ai.

KYIV – Despite US warnings of an imminent Russian invasion, the couple staying in the adjacent hotel room to mine continued to have incredibly loud sex while I tried to write my story.

