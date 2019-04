Gazetarët serb Vuçiqit: Kërkoji falje kolegëve tanë në Kosovë

Shoqata e Pavarur e Gazetarëve të Serbisë (NUNS), ka reaguar ashpër ndaj deklaratave të presidentit serb, Aleksandar Vuçiq.

Shoqata e Pavarur e Gazetarëve të Serbisë (NUNS), ka dënuar fuqishëm deklaratën e presidentit serb, Aleksandar Vuçiq, i cili gazetarët e pavarur nga veriu i Kosovës i cilësoi si “një agjenci mediatike e paguar drejtpërdrejt nga jashtë, duke shkatërruar unitetin e popullit serb në Kosovë”.

Përmes një njoftimi për medie, NUNS, ka thënë se kolegët e veriut të Kosovës në disa raste edhe janë sulmuar fizikisht.

“Kjo nuk është hera e parë që kolegët dhe kolegët tanë nga veriu i Kosovës janë nën presion, në disa raste ata u goditën nga sulme të drejtpërdrejta fizike, verbale dhe hakerëve”, thuhet në reagim, transmeton lajmi.net.

NUNS kujton se një retorikë e tillë është shumë e rrezikshme sidomos në Kosovë, ku situata ka qenë në prag të konfliktit prej vitesh.

“Ne ju kujtojmë se autoritetet me retorikë të ngjashme sulmuan Oliver Ivanoviq, e cila pasoi me vrasjen e dhunshme, andaj kërkojmë që presidenti i Serbisë ta tërheqë këtë deklaratë sa më parë që të jetë e mundur dhe t’iu kërkojë falje gazetareve dhe gazetarëve nga veriu i Kosovës që punojnë me ndershmëri dhe profesionalizëm”, përfundon reagimi i NUNS. /Lajmi.net/