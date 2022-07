Gazetarët e WP dhe BBC reagojnë pas zhvillimeve të fundit: Kërcënimi u paralajmërua nga Osmani

Pas situatës së krijuar sot në veri të vendit, ka reaguar gazetari i Washington Post, Ishaan Tharoor, i cili ka intervistuar presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani ditë më parë, nga ku ishte thënë se “Rusia përmes Serbisë e kërcënon Kosovën”.

“Unë e intervistova presidenten e Kosovës disa ditë më parë dhe ajo paralajmëroi për kërcënimin e Rusisë, nëpërmjet Serbisë, duke provokuar konflikte të reja në Ballkanin Perëndimor. Dhe ja ku jemi…”, ka shkruar ai në Twitter, duke folur për ngjarjet e fundit në veri të vendit.

Tharoor e deklaroi këtë duke shpërndarë fjalët e Franciz Scarr, gazetarit të BBC, i cili shkroi për paralajmërimet nga Beogradi për nisjen e një “operacioni ushtarak sonte”.

“Presidenti serb Vuçiq pretendoi se Kosova do të nisë një operacion ushtarak sonte dhe një anëtar i partisë së tij po flet se Serbia duhet të “denazifikojë” Ballkanin. Shenja shumë shqetësuese”, ka shkruar Scarr./Lajmi.net/

So I interviewed the president of Kosovo a couple days ago, and she warned of the threat of Russia, via Serbia, provoking new conflicts in the Western Balkans. And here we are… https://t.co/b7SZMFHNUS

— Ishaan Tharoor (@ishaantharoor) July 31, 2022