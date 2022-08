Gazeta turke: Një thesar si Riviera Shqiptare

Edhe pse Greqia dhe Italia të vijnë në mendje të parat kur bëhet fjalë për pushimet verore jashtë vendit, fqinja e tyre, Shqipëria ka qenë gjithmonë një hap prapa, edhe pse ka plazhe të ngjashme dhe pamje të mrekullueshme, shkruan Gozde Akgungor Pamuk për një nga gazetat më të mëdha turke ”Haberturk”.

”Nëse duam të kuptojmë arsyen, mund të shohim historinë, para vitit 1990, para rënies së regjimit komunist, në izolimin më të rreptë që Evropa ka parë në kohën e Enver Hoxhës, kur një vend i tërë mbylli të gjithë kufijtë.

Por, në këtë artikull do të flasim për gjeografinë, jo për historinë. Sepse me malet e saj që të lënë pa frymë, me plazhet bruz dhe peizazhet e mrekullueshme, Shqipëria meriton sigurisht më shumë famë.

Ata që udhëtojnë me pasaportë turke ka një avantazh më të madh pasi për në Shqipëri nuk nevojitet vizë.

Tirana nuk ka vijë bregdetare, por kalimi i kohës në këtë qytet me sheshet, ndërtesat historike dhe muzetë e saj do të jetë një eksperiencë e këndshme. Durrësi, 30 kilometra nga Tirana, është një qytet port historik në detin Adriatik. Shumica e njerëzve që jetojnë në kryeqytetin e Tiranës preferojnë këtë vend për një pushim fundjave.

Nëse dëshironi të shijoni detin, periudha nga mesi i majit deri në fillim të korrikut është ideale, por edhe dy javët e para të shtatorit, pasi është më qetë dhe më i vlefshëm ekonomikisht.

Duke qenë se gushti është periudha e pushimeve publike si në Shqipëri ashtu edhe në Itali, pothuajse të gjithë e përdorin pushimet gjatë kësaj periudhe. Në korrik dhe gusht, plazhet dhe qytetet janë më të mbushura me njerëz, hotelet janë më të vështira për t’u gjetur dhe më të shtrenjta sepse sezoni është në pikun e tij.

Le t’u hedhim një sy vendeve më të bukura të Rivierës Shqiptare.

Radhima

Është një nga resortet e njohura të pushimeve, ku mund të qëndroni në hotele afër detit dhe të kaloni kohë në plazhe. Që këtu e më tej në këtë rivierë deti do të bëhet gjithnjë e më i bukur.

Himara

Himara ka një plazh publik të vogël dhe zakonisht e preferojnë familjet dhe megjithëse është i vogël, nuk është i mbipopulluar. Një nga avantazhet më të mëdha të qëndrimit në bujtina në Himarë janë gjiret idilike aty pranë. Livadhjaja dhe Jala janë disa prej tyre. Megjithatë, disa prej tyre mund të arrihen vetëm nga deti.

Orikumi

Ky vend është gjithashtu shumë popullor me plazhet e tij. Ashtu si në pjesën tjetër të Shqipërisë, produktet e peshkut janë të shijshme dhe jo shumë të shtrenjta. Sigurisht që ju rekomandojmë të hani peshk dhe makaronat me fruta deti.

Dhërmiu

Dhërmiu, i cili tërheq gjithnjë e më shumë vëmendjen e gjithë Evropës me detin e tij të mrekullueshëm, duke zhvilluar ambiente akomodimi dhe ambiente ushqimi dhe pijesh, është një nga resortet më të bukura të pushimeve në Shqipëri. Mos u shqetësoni pasi ka një vijë bregdetare shumë të gjatë dhe të gjerë. Ka vend të mjaftueshëm për të gjithë.

Palasa

Ndërsa zbrisni nga mali, do të shihni nga lart plazhin e Palasës me rërën e bardhë dhe ngjyrën e mrekullueshme të ujit bruz. Këtu ka prona luksoze, shumë pak hotele dhe pak plazhe. Ju mund të zgjidhni një nga plazhet dhe të kaloni ditën në Palasë dhe më pas të vazhdoni rrugën tuaj. Palasa është shtëpia e disa prej atraksioneve kryesore të Rivierës Shqiptare, kështu që çmimet janë shumë mbi mesataren shqiptare. Makinat sportive dhe luksoze në parkingun ku do të parkoni makinën tuaj do t’ju japin një ide që në momentin e hyrjes.

Porto Palermo

Në këtë gadishull, që ndodhet në jug të Himarës, ndodhet Kalaja e Porto Palermos, e ndërtuar nga Ali Pashë Tepelena. Gjiri ia vlen të vizitohet për atmosferën e tij unike dhe detin e qetë mes rrënojave të kështjellës së qetë. Mund të themi se është i vetmi vend në botë ku mund të shihni në intervale të shkurtra një kështjellë osmane dhe një vendstrehim nëndetësesh nga periudha e Luftës së Ftohtë.

Kanioni i Gjipesë

Me ujërat e tij të kristalta të rrethuara nga kanioni, Gjipeja ka një pamje si kartolinë. Të shkosh në Gjirin e Gjipesë, i cili konsiderohet si një nga gjiret më të bukur të rivierës shqiptare, është pak e vështirë. Nëse do të shkoni me makinë, duhet të ecni në një rrugë 45 minuta pas parkimit. Ose me anije nga Himara dhe Dhërmiu.

Gadishulli i Karaburunit dhe ishulli i Sazanit

Karaburuni është gadishulli më i madh i vendit. Ishulli i Sazanit, përballë Karaburunit, meriton vëmendje të veçantë me shpellat e tij të mëdha dhe jetën e pasur nënujore. Karaburuni dhe Sazani janë gjithashtu pika më perëndimore e Shqipërisë dhe i vetmi park detar kombëtar i vendit.

Ksamilit

Nëse ju tregojnë një foto dhe të thonë se kjo është Shqipëria, jo Maldivet, atëherë ndoshta po shihni ishujt e Ksamilit. Këta ishuj, të cilët kanë një atmosferë fantastike, mund të arrihen me varka të vogla nga qyteti i Ksamilit.

Saranda

Është një nga qytetet bregdetare më të njohura të vendit me plazhet e saj ku do të shihni shumë nuanca të blusë, bollëkun e alternativave për të ngrënë dhe pirë dhe afërsinë e saj me gjiret përreth. Saranda është gjithashtu një pikë tërheqëse për turistët pasi ndodhet pranë Parkut Kombëtar të Butrintit, i cili njihet si një sit i Trashëgimisë Kulturore Botërore nga UNESCO. Nëse vini këtu, ju rekomandojmë burimin e ujit të mrekullueshëm natyror të quajtur “syri i kaltër” për shkak të thellësisë së tij dhe ngjyrës unike të ujit”, përfundon Gozde Akgungor Pamuk për një nga gazetat më të mëdha turke ”Haberturk”. /ATSH/