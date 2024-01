Gazeta spanjolle: Kosova pak nga pak po fiton më shumë njohje brenda BE-së

Masa e re, e cila është zbatuar pas aktivizimit të sistemit të ri evropian të informacionit dhe autorizimit të udhëtimit, përcakton se kosovarët mund të hyjnë dhe të qëndrojnë maksimumi 90 ditë në vendet e bllokut Schengen.

Kosova pak nga pak po fiton më shumë njohje brenda Bashkimit Evropian (BE), shkruan e përditshmja spanjolle ‘El Periodico de Espana’, transmeton lajmi.net.

E fundit, me fillimin e vitit të ri, ka qenë hyrja në fuqi e marrëveshjes së prillit të kaluar me Parlamentin Evropian që parashikon heqjen e vizave për qëndrime të shkurtra për qytetarët kosovarë që dëshirojnë të udhëtojnë në zonën Shengen, zonën e lëvizjes së lirë që përfshin 23 vende të komunitetit së bashku me Islandën, Lihtenshtajnin, Norvegjinë dhe Zvicrën.

Masa e re, e cila është zbatuar pas aktivizimit të sistemit të ri evropian të informacionit dhe autorizimit të udhëtimit, përcakton se kosovarët mund të hyjnë dhe të qëndrojnë maksimumi 90 ditë (të rinovueshme pas gjashtë muajsh) në vendet e bllokut. Një përparim për të cilin Kosova kishte punuar që nga pavarësia e shpallur në vitin 2008 (me të cilën edhe u nda përfundimisht nga Serbia), gati 16 vjet më parë.

‘El Periodico de Espana’ shkruan se kjo i jep fund anomalisë së Kosovës, një vend që vitin e kaluar paraqiti kandidaturën për të hyrë në BE, por që ishte edhe i vetmi vend në Ballkanin Perëndimor që nuk e gëzonte këtë liri për sa i përket vendeve të zonës Shengen.

Në këto rrethana, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti , ka shkuar këtë të hënë në aeroportin e Prishtinës për të përshëndetur një nga grupet e para të udhëtarëve që janë nisur për në Vjenë.

Polemika me Spanjën

Nga ana tjetër, ajo që nuk merr fund është polemika me Spanjën , një vend që nuk e ka kundërshtuar drejtpërdrejt masën, por ka mbajtur një qëndrim konfuz se si do ta menaxhojë vendimin e marrë. Prillin e kaluar, zëdhënësi i Drejtësisë i Komisionit Evropian, Christian Wigand, zbuloi se Spanja ishte i vetmi vend që kundërshtoi njohjen e “dokumenteve të udhëtimit të Kosovës”. “Qytetarët e Kosovës do të mund të udhëtojnë lirshëm me vizat e tyre në të gjitha vendet, përveç një vendi të Shengenit”, shtoi ai. “ Spanja është sërish e tmerrshme me këtë”, ka qenë komenti i gazetares Una Hajdari, një prej përdoruesve të shumtë të internetit që ditët e fundit ka kritikuar qëndrimin spanjoll në rrjete.

Risia është festuar nga Përfaqësuesi i Lartë për Politikë të Jashtme dhe Siguri të Bashkimit Evropian (BE), spanjolli Josep Borrell . “Një vendim historik i BE-së hyn në fuqi. Qytetarët e Kosovës nga sot mund të udhëtojnë në hapësirën pa viza të BE-së. Kjo sjell përfitime të rëndësishme si për Kosovën ashtu edhe për BE-në,” shkroi Borrell në llogarinë e tij personale në X , dikur Twitter.

Edhe më euforik, Thijs Reuten , eurodeputeti holandez nga Aleanca Progresive e Socialistëve dhe Demokratëve, festoi masën duke thënë se ” Kosova është Evropë “.

“Më në fund! Pas viteve të vonesave totalisht të panevojshme, që nga sot, lirimi i vizave për udhëtim në BE është efektiv për të gjithë qytetarët e Kosovës. Hapi tjetër: procesimi i aplikimit për statusin e kandidatit”, komentoi ai Reuten.