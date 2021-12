Gazeta italiane konfirmon largimin e Kessiet nga Milani – ja destinacionet e mundshme të mesfushorit

“La Gazzetta dello Sport” ka konfirmuar se Franck Kessié nuk dëshiron të vazhdojë kontratën e tij me Milanin dhe PSG dhe Tottenham janë destinacionet e mundshme për reprezentuesin e Bregut të Fildishtë.

Marrëveshja e Kessié në San Siro skadon në fund të sezonit dhe Milani nuk ka qenë në gjendje të arrijë një marrëveshje me 24-vjeçarin.

Mesfushori pretendoi se donte të qëndronte te Milani në një intervistë me ‘La Gazzetta dello Sport’ në shtator, por gjigantët e Serie A janë përballur me një realitet tjetër gjatë negociatave me agjentin e tij George Atangana.

Kessié është në një marrëveshje 2.2 milionë euro në vit me Milanin dhe kërkon një kontratë të re 8 milionë euro në vit.

Sipas ‘Sky Sport Italia’, agjenti i Kessié ka kërkuar një pagë edhe më të lartë prej 9 milionë euro.

Gjigantët e Serie A i kanë ofruar mesfushorit të tyre një marrëveshje prej 6.5 milionë eurosh, por ish-lojtari i Atalantës nuk është i gatshëm ta pranojë.

Sipas ‘La Gazzetta dello Sport’, PSG dhe Tottenham po e monitorojnë 24-vjeçarin, por mbetet për t’u parë nëse do t’i plotësojnë kërkesat e tij ekonomike.

Performancat e Kessié kanë rënë këtë sezon. Ai ka shënuar tre gola në 19 paraqitje në të gjitha garat këtë sezon. /Lajmi.net/