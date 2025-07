Gazeta gjermane: Kurti nuk njihet as për gatishmëri për kompromis dhe as si lojtar ekipi “Bllokadë parlamentare, inflacion, ngërç”. Me këto fjalë në titull, gazeta gjermane Frankfurter Rundschau shkruan për situatën politike në Kosovë. FR shkruan se po afrohet “tentativa e 50-të jubilare” për konstituimin e Kuvendit. “Politika në Kosovë: Kryeministri Kurti nuk është lojtar ekipi, kandidatja e tij jopopullore”, shkruan kjo gazeetë, ndërsa shpjegon se Lëvizja Vetëvendosje po gëmbëngul…