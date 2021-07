Gaz Beadle dhe gruaja e re Emma nuk mund të ndalojnë së qeshuri në fotot e para të ditës së martesës së tyre

Ylli i Geordie Shore dhe tashmë gruaja Emma u lidhën në një ceremoni bujare në Merrydale Manor në Cheshire të Premten, 9 Korrik, para 90 të ftuarve dhe dy fëmijëve të tyre, shkruan Mirror.co.uk.

Gas Beadle dhe Emma McVey janë përkufizimi i martuar në lumturi në fotografitë e tyre të dasmës – pasi ata nuk mund ta ndalojnë veten duke ndezur buzëqeshje të mëdha,transmeton lajmi.net.

Ylli 33-vjeçar i Geordie Shore dhe modeli 28-vjeçar Emma shkëmbyen zotimet para familjes dhe miqve në një martesë romantike më parë këtë muaj të mbajtur në Merrydale Manor në Cheshire.

Dita e tyre e madhe përfshinte momente të lezetshme familjare me dy fëmijët e tyre, Chester dhe Primrose – ndërsa James Argent tronditi çiftin e lumtur dhe festën e tyre me një performancë të befasishme, si OK! raportet.

Fotografitë janë shpërndarë nga OK! revista që kishte qasje ekskluzive në ditën e madhe – me Gary dhe Emma që të dy dukeshin absolutisht të kënaqur si në ceremoni ashtu edhe në pritje.

Emma kishte veshur dy fustane për ditën e saj të madhe – me veshjen e ndërlikuar të dantellave, duke shfaqur një vello të madhe mbrapa, duke qenë veshja e saj e zgjedhur për të ecur nëpër korridor.

Ndërsa më vonë, ajo u shndërrua në një fustan të bardhë dhe pa mëngë pa mëngë, i cili përfshinte një seksion shufër midriff, ndërsa pjesa e skajit ishte e gjatë dhe rrjedh.

I pyetur nga OK! revista se si ndihej duke parë Emën që rrëshqiste poshtë rreshtit me fustanin e saj, Gaz shpjegoi se ndihej i shpërqendruar pasi në atë kohë nuk kishte në djalë djalin tre vjeç Chester ose vajzën 18 muajshe Primrose.

Sidoqoftë, fëmijët u kthyen te Gaz dhe Ema ndërsa ndërruan zotimet – që, për adhurim, do të thoshte se fëmijët ishin në krahët e prindërve të tyre pasi ishin zyrtarisht të martuar.

Emma shpjegoi: “Megjithëse isha super i ftohtë gjatë gjithë mëngjesit, e gjithë ngjarja ishte paksa dërrmuese për Chester dhe Primrose.

“Ata nuk kanë qenë në një mjedis me kaq shumë të rritur më parë, veçanërisht me bllokim dhe gjithçka

“Ata duhej të ecnin nëpër korridor me njeriun tim të nderit, Joe, por ata po luftonin me të, kështu që në fund Prim u mbart nga babai im, i cili ia dha Gary, dhe unë mbaja Chester, i cili ishte pak i mërzitur, deri në korridor “.

Gaz vazhdoi të shpjegonte: “Mos harroni, për shkak të 18 muajve të fundit, ata kanë njohur vetëm shtëpinë tonë dhe çerdhet e tyre, kështu që nuk është normale për ta.”

“Kishte shumë lot nga Chester”, shtoi Emma./Lajmi.net/