Gaxherri: Marrëveshja me LVV-në nuk duhet ta përfshijë Abdixhikun si kandidat për president
Anëtarja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Besa Gaxherri ka thënë se Lumir Abdixhiku nuk do të duhej të ishte kandidat për president në rast të një marrëveshje eventuale me Lëvizjen Vetëvendosje.
Ajo ka thënë se Abdixhiku ka nevojë të punojë më shumë me subjektin politik.
Gaxherri ka thënë se LDK mund të ofrojë kandidat të tjerë për president.
“Mendimi është se z.Abdixhiku ka nevojë me u marrë më shumë punë në Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe në këtë rast nuk ish dashtë të jetë kandidat për president. LVV mund të bëjë marrëveshje me LDK-në duke pasur kandidat të tjerë. Unë mendoj se z.Abdixhiku duhet të merret seriozisht me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe në qoftë se do të kishte marrë veprim për tu kandiduar për president do duhej të jepte dorëheqje nga posti i kryetarit”, ka thënë Gaxherri.
Ndërsa, deputeti i LDK-së, Lutfi Haziri ka thënë në Tëvë1 se nëse arrihet një marrëveshje me Vetëvendosjen për presidentin, kandidati i parë që e përkrahin është kryetari i partisë, Lumir Abdixhiku.
Por, ajo nuk beson që do të ketë marrëveshje për çështjen e presidentit.
Sipas saj, Kurti nuk është i interesuar për zgjidhje të problemit dhe se po luan lojëra për të bërë fajtor opozitën për zgjedhje.
Gaxherri ka thënë se ata e kuptojnë që Kurti po dëshiron ta dëmtojë Lidhjen Demokratike të Kosovës.
“Synimi i tij është për ta dëmtuar LDK-në edhe për ta paketua këtë lojë në dëmin e LDK-së, pra në fushatë, faji të hidhet mbi LDK-në .Ne këtë po e kuptojmë, por natyrisht që Lidhja Demokratike e Kosovës duhet të jetë përgjegjëse gjithmonë në momente të tilla të bëjmë zgjidhje”, tha ajo në teve1.
Kurti të mërkurën tha se është në kontakt me opozitën për çështjen e presidentit, duke thënë se kur të ketë rezultate do të njoftojë.
Sipas aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese 28 prilli është afati i fundit për zgjedhjen e presidentit, në të kundërtën vendi shkon në zgjedhje.