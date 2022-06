Gatuso merr drejtimin e skuadrës së Valencias

Siç raporton Fabrizio Romano, lojtari ka mbërritur në qytetin spanjoll për ta finalizuar marrëveshjen me “lakuriqët” që ai të jetë “timonieri” i ri i skuadrës.

Zyrtarizimi i italianit në krye të ish-kampionëve spanjollë do të bëhet në orët në vazhdim.

Gattuso tashmë e ka një përvojë të konsiderueshme si menaxher, pasi më herët drejtoi skuadra si Milani e Napoli.

Mësohet se kontrata që do t’i ofrohet 44-vjeçarit do të jetë dyvjeçare.

Më poshtë gjeni momentin e mbërritjes së Gattusos në Valencia. /Lajmi.net/

Gennaro Gattuso has just arrived in Valencia to sign the contract until June 2024. Paperworks are already completed. 🦇🇮🇹 #Valencia

Gattuso will be announced as new Valencia manager in the comong hours.

🎥⤵️ @SalvaGomis97 pic.twitter.com/SOaBUiuiNR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2022