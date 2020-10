Gattuso: Kontratë e re? Unë dua të ndihem i lirë

Trajneri i Napolit, Gennaro Gattus do të zgjasë kontratën e tij me klubin deri në fund të vitit 2021.

Marrëveshja e Gattuso me Napolin skadon në fund të sezonit dhe trajneri 42-vjeçar tashmë ka filluar negociatat me udhëheqjen e klubit italian.

Sidoqoftë, negociatat nuk po shkojnë mirë sepse Gattuso nuk dëshiron klauzola në marrëveshje, transmeton lajmi.net.

“Presidenti dëshiron të mbrojë të dy palët me klauzola. Por, është e vështirë për mua ta pranoj atë, unë jam modë e vjetër dhe dua të jem e lirë në mënyrë që të jem në gjendje të punoj vazhdimisht. Sidoqoftë, unë ndihem shkëlqyeshëm këtu dhe e dua këtë ekip. Ekziston një problem, sepse unë vërtet nuk besoj në marrëveshje. Nëse një ditë ekipi me mua pushon së dhënë rezultate të mira, unë do të paketoj gjërat e mia dhe do të largohem”, tha Gattuso.

“Nëse presidenti më thotë të nënshkruaj një kontratë gjashtë mujore, unë do ta nënshkruaj atë menjëherë. Unë dua të ndihem i lirë”. /Lajmi.net/