Gati president i zyrtarizuar i Amerikës, por çfarë do të ndodhë me çështjet gjyqësore me të cilat ngarkohet Trump? Fitorja e pretenduar e Donald Trump në zgjedhjet presidenciale në SHBA do t’i japë fund çështjeve penale të ngritura kundër tij, të paktën për katër vitet e ardhshme që ai do të drejtojë Shtëpinë e Bardhë. Ish-presidenti i SHBA-së që u përball me akuza penale, Trump për pjesën më të madhe të këtij viti është…