Gati prek milionin, ja sa para fiton Ballkani nëse eliminon Ludogoretsin

Skuadra e Superligës së Kosovës, Ballkani sonte luan ndeshjen e kthimit në UEFA Champions League.

Ekipi i Ilir Dajës në Bullgari takohet me Ludogorets, të cilin e mposhti me rezultatin 2 me 0 në “Fadil Vokrri”, shkruan Lajmi.net

Në rast se klubi kosovar kualifikohet në raundin tjetër të Ligës së Kampionëve, gati prek milionin me fitime.

Vetëm me pjesëmarrjen në Champions League, Ballkani ka arkëtuar 280 mijë euro.

Nëse kalon në turin e dytë, ‘Xhebrailat’ do të marrin 380 mijë euro shtesë, që do të thotë se shuma totale e fitimeve do të arrijë vlerën e 660 mijë eurove.

Por sonte në “Huvepharma Arena” në Razgard do të vendoset gjithçka sonte nga ora 20:00./Lajmi.net/