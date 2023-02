Gasperinit i del punë me tifozin e kuqezinjëve, e gjuan me sanduiç

Në një video të shpërndarë në mediat italiane, shihet Gasperini i cili gjendet në makinën e tij dhe ka ndaluar për t’u ballafaquar me disa tifozë të Milanit.

Trajneri i Atalantës nuk i ka mbajtur dot nervat, teksa godet tifozin e kuqezinjve me një sanduiç. Një gjest që është filmuar dhe është shoqëruar me të qeshura nga vetë tifozët e Milanit./Lajmi.net/

🥪 Gasperini got into an argument with #ACMilan fans on his way home after Sunday's game, and threw a sandwich at them 😂pic.twitter.com/8LC7warYDK

— SempreMilan 🏆 (@SempreMilanCom) February 28, 2023